Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,61 -0,0075  EUR: 30,87 0,0485 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Зеленского тяготит отставка Разумкова. Политический психолог о поведении Президента в Трускавце
Зеленского тяготит отставка Разумкова. Политический психолог о поведении Президента в Трускавце
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11850

Вопрос об отзыве главы ВР на этой неделе физически не смогут рассмотреть - Разумков

Вопрос об отзыве главы ВР на этой неделе физически не смогут рассмотреть - Разумков

КИЕВ. 4 октября. УНН. По регламенту, на текущей пленарной неделе вопрос об отзыве главы Верховной Рады чисто физически не смогут рассмотреть. Об этом на брифинге в понедельник заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Объективно — нет, потому что, даже если сегодня придут подписные, то физически провести аудит Счетной по смете, подготовить отчет Председателя до конца недели и раздать его не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады объективно невозможно”, — сказал Разумков, отвечая по вопрос о процедуре его отстранения.

Детали

Разумков заявил также, что не намерен затягивать упомянутый процесс.

Добавим

Ранее сегодня Разумков заявил, что процедуры, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, происходят по Регламенту.

Контекст

2 октября народные депутаты от “Слуги народа” в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективным инициативе об отзыве председателя Верховной Рады Разумкова.

Пресс-секретарь “Слуги народа” Юлия Палийчук сообщила, что депутаты в понедельник, 4 октября, начнут процедуру отзыва Разумкова.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.