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Украина подтвердила информацию о переговорах касательно военной миссии ЕС

Украина подтвердила информацию о переговорах касательно военной миссии ЕС

КИЕВ. 4 октября. УНН. Украинская и европейская стороны обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия, одна из возможных опций — создание военно-учебной миссии Евросоюза в Украине. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Детали

По словам Николенко, Украина и ЕС поддерживают регулярный диалог в контексте Общей политики безопасности и обороны ЕС. В рамках этой политики в декабре 2014 года на территории нашего государства развернулась Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM).

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“Украинская и европейская стороны сейчас обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия. Одна из возможных опций — начало военно-учебной миссии Евросоюза в Украине. Такая миссия могла бы охватить сферы, пока непокрытые EUAM. Прежде всего, речь идет об образовательном секторе, повышения профессиональной подготовки украинских военнослужащих. Контакты по этому вопросу продолжаются”, — заявил пресс-секретарь.

Дипломат подчеркнул, что начало военно-учебной миссии “отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС”.

Добавим

Информацию о том, что послы стран Европейского союза в четверг рассматривают варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине, СМИ сообщали еще в середине сентября.

Накануне детали об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на внутренний документ внешнеполитической службы ЕС.

По данным газеты, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Минобороны Украины, направившие в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Украина
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