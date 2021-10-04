Украина подтвердила информацию о переговорах касательно военной миссии ЕС

КИЕВ. 4 октября. УНН. Украинская и европейская стороны обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия, одна из возможных опций — создание военно-учебной миссии Евросоюза в Украине. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Детали

По словам Николенко, Украина и ЕС поддерживают регулярный диалог в контексте Общей политики безопасности и обороны ЕС. В рамках этой политики в декабре 2014 года на территории нашего государства развернулась Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM).

Цитата

“Украинская и европейская стороны сейчас обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия. Одна из возможных опций — начало военно-учебной миссии Евросоюза в Украине. Такая миссия могла бы охватить сферы, пока непокрытые EUAM. Прежде всего, речь идет об образовательном секторе, повышения профессиональной подготовки украинских военнослужащих. Контакты по этому вопросу продолжаются”, — заявил пресс-секретарь.

Дипломат подчеркнул, что начало военно-учебной миссии “отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС”.

Добавим

Информацию о том, что послы стран Европейского союза в четверг рассматривают варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине, СМИ сообщали еще в середине сентября.



Накануне детали об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на внутренний документ внешнеполитической службы ЕС.



По данным газеты, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Минобороны Украины, направившие в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.