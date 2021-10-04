"Слуги народа" собрали около 190 подписей за отзыв Разумкова

КИЕВ. 4 октября. УНН. Нардепы от “Слуги народа” собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Об этом рассказал первый заместитель председателя депутатской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Собрано 175 подписей в подписном листе. Так, как он выходит на 175 подписей, то больше мы там не ставили. Есть отдельное приложение, оно не является формальным, оно не будет рассматриваться сейчас Аппаратом при верификации подписей, но там еще где-то около 15 подписей, то есть всего где-то около 190 я видел”, — рассказал Корниенко.

Дополнение

2 октября народные депутаты от “Слуги народа” в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективным инициативе об отзыве Председателя Верховной Рады Украины.

Пресс-секретарь “Слуги народа” Юлию Палийчук сообщила, что депутаты в понедельник начнут процедуру отзыва Разумкова.