Разумкова удалили из чата "слуг"

КИЕВ. 4 октября. УНН. Спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова удалили с фракционного чата "Слуги народа" в мессенджере. Об этом в комментарии УНН сообщил депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.

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"Действительно, Разумкова удалили из чата", - сообщил нардеп.

Детали

Отвечая на вопрос о том, действительно ли это сделал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, он ответил "да, он председатель фракции".

По словам Устенко, решение связано с процессом отстранения председателя Верховной Рады, который инициируют "Слуги народа".

Что было ранее

Ранее сегодня в соцсетях появилась информация о том, что Арахамия удалил Разумкова из всех чатов, потому что "присутствие оппозиционных политиков в чатах чужих фракций не вариант".

Добавим, что по сообщениям пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук, сегодня председатели парламентских комитетов покинули заседание Согласительного совета, таким образом выразив недоверие организации работы председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Контекст

2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной Рады Разумкова.