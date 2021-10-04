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В ЕС согласовали расширение персональных санкций против России из-за Крыма – СМИ

В ЕС согласовали расширение персональных санкций против России из-за Крыма – СМИ

КИЕВ. 4 октября. УНН. Послы Евросоюза сегодня согласились добавить еще 8 человек в список персональных санкций против РФ, введенных после начала временной оккупации Крыма. Об этом сообщил в среду корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который освещает темы европейской политики в отношении восточных стран-партнеров, пишет УНН.

Цитата

“Послы ЕС согласились добавить еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины. Официальное принятие должно быть на следующей неделе. Эти 8 человек в основном работают в судебном секторе Крыма. В текущем списке 177 человек + 48 организаций”, — написал Йозвяк.

Добавим

В сентябре совет ЕС продлил на шесть месяцев ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц РФ за нарушение территориальной целостности Украины.

Дополнение

С марта 2014 года ЕС накладывает ограничительные меры против России, в том числе против определенных секторов российской экономики и индивидуальные ограничительные меры в ответ на умышленную дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя.

Источник: УНН
Теги: ЕС, санкции, Крым
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