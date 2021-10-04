В "Слуге народа" сомневаются, что примут Разумкова назад во фракцию

КИЕВ. 4 октября. УНН. Первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко не думает, что фракция поддержит возвращение к ним Дмитрия Разумкова, однако считает, что он сможет проявить себя как внефракционный депутат. Об этом он рассказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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На вопрос, примет ли фракция Разумкова, если он напишет заявление с просьбой включить его в "Слугу народа", Корниенко ответил: "Фракция будет рассматривать -70/30 принимать решения. Я думаю, что после всего того, что мы слышим в свой адрес за последние две недели, я бы на месте коллег точно не голосовал за ... Не уверен, что фракция это поддержит. Но, конечно, заявление рассмотрим в рабочем порядке".

Детали

Также он отметил, что внефракционные депутаты имеют широкий спектр прав на заседаниях.

"Они могут обсуждать временные следственные комиссии, записываться на выступления, записываться в пункт разное по пятницам, записываться в час вопросов к правительству. Думаю, что Дмитрий Александрович сможет поработать как внефракционный, показать себя, так сказать, принять участие в дискуссиях различных, комитет выбрать себе - у него будет такое право как внефракционного ... У нас много есть квот в комитетах для внефракционных. Есть кажется, в спортивном комитете. То есть можно где-то найти себе место", - рассказал Корниенко.

Он также напомнил, что Разумков, когда его избрали спикером Рады, вышел из фракции - как того требует регламент, по собственному желанию, в связи с избранием на должность.

Корниенко добавил, что нужно проверить, является ли такой выход из фракции основанием для снятия мандата съездом партии.

Он подчеркнул, что в любом случае решение будет принимать не он, а съезд партии.

Кроме того, есть еще позиция Центральной избирательной комиссии.

Дополнение

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Народ против" заявил, что его попытаются лишить депутатского мандата.

Напомним, 2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве Председателя Верховной Рады Украины.