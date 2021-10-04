Мама, бывшая жена и близкий человек: СМИ рассказали, кто владеет элитной недвижимостью временного мэра Харькова

КИЕВ. 4 октября. УНН. Многомиллионный бизнес, активы и недвижимость — обязательные атрибуты топ-чиновников. Но, судя по декларации, Игорь Терехов отличается от среднестатистического управленца. Об этом рассказали журналисты проекта “Цена вопроса”, передает УНН.

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“Декларация и.о. мэра Харькова Игоря Терехова не выразительна, по крайней мере как для топ-чиновника. Ни элитных автомобилей, если не считать арендованный Mersedes Benz GL 350 2013 года выпуска, ни элитной недвижимости в собственности Терехова меньше 100 кв. метров жилой площади, ни других атрибутов топ-чиновника, разве что одни часы швейцарского бренда OMEGA, и даже налички, которую другие чиновники рисуют себе миллионами, чтобы можно было оправдать роскошный образ жизни у Терехова нет. Но в то же время есть все основания утверждать, что Терехов один из самых богатых людей Харькова”, — прокомментировали журналисты.

Детали

Мама Виктория Терехова в свои 88 лет владеет немалыми активами.

“Февраль 2021 года, депутаты проголосовали за выделение земельного участка под строительство очередной больницы „OН Клиник“ соучредителем, которой является Виктория Владимировна”, — добавили журналисты.

Согласно открытым данным, Виктория Терехова является основателем сразу нескольких компаний.

“При этом живет она в достаточно скромно, в центре города. Судя по документам, квартиру площадью 70 кв. метров 88летняя бизнес-вумен делит с сыном Игорем Тереховым, правда за деньги, сдавая ему в аренду 29 кв. метров”, — говорится в материале “Цена вопроса”.

А вот бизнес, который был у Терехова при разводе с бывшей женой Еленой Винник делить не стал, оставив все ей.

“Теперь именно на Винник оформлен весь бизнес, который за два десятилетия оброс Терехов и именно по этой причине, это невозможно найти в его декларации. Например, ООО „Кисет“. Эта фирма владеет крупнейшей сетью киосков по продаже табачных изделий в Харькове. Только в 202о году выручка Кисета составила 2 млрд. гривен”, — пояснили харьковские журналисты.

Помимо бизнеса по продаже сигарет, Елена Винник до недавнего времени владела одной из самых популярных сетей частных клиник “ОН Клиник”. Но совсем недавно передала бизнес в руки еще одной женщины — Анне Кузнецовой, которую Игорь Терехов называет своим близким человеком.

“Например в рабочей поездке в Турцию Игоря Терехова сопровождали вовсе не его помощники и представители городского совета, а прекрасная женщина — Анна Кузнецова, депутат Харьковского городского совета от “Блока Кернеса — Успешный Харьков”, — добавили в “Цене вопроса”.

Дополнение

Ранее журналисты проекта “Цена вопроса” раскрыли очередную схему обогащения людей Терехова на харьковчанах: на этот раз “наживались” на Е-ticket.

Кроме того они рассказали, как сын и.о. мэра Харькова Игоря Терехова Николай растратил средства, которые выделялись на ремонт подъездов. Несколько лет подряд он возглавлял коммунальное предприятие “Харьковское ремонтно-строительное предприятие”.

В целом Харьковская мэрия за последний год не раз попадала в крупные скандалы, связанные с проведением тендеров по завышенным ценам.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, попытка “заработать” была зафиксирована на тендерах по закупке лекарств и респираторов от COVID-19, ремонте приюта для животных, строительстве гаража в одной из больниц, куда заказали элитную керамогранитную плитку.

Но самым крупным скандалом стало строительство общественного туалета в зоопарке по цене более 30 млн грн или более 1 млн долларов. Тендер на строительство туалета выиграла компания члена исполкома Харьковского горсовета Александра Харченко. Сам горсовет нынче возглавляет Игорь Терехов, который временно сменил на этом посту Геннадия Кернеса.

Причем сам переход власти от Кернеса к Терехову сейчас представляет общественный интерес. По одной из версий, Терехов мог подделать подпись Кернеса, чтобы занять его кресло.