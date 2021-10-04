В "Слуге народа" заявили, что скорее всего заседание по снятию Разумкова будет вести Гетманцев

КИЕВ. 4 октября. УНН. Скорее всего вести заседание по снятию Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады будет народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев, ведь он не подписывал подписные листы за его отставку. Об этом рассказал первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Господин спикер заявил, что будет активно участвовать в рассмотрении вопроса о своей отставке, то это прямое нарушение 75-й статьи, где написано, что председательствующий на таком заседании - не спикер", - сказал Корниенко.

Детали

Он отметил, что суть этого заседания в том, что вести его должен или первый заместитель, или депутат, не подписавший подписные листы за отставку.

"Мы склоняемся ко второму варианту, чтобы не было никаких инсинуаций, конфликтов интересов. Мы готовы выставить независимого депутата от себя. Это, скорее всего, будет Гетманцев, не подписавший эти подписные листы. Это также требование Регламента", - рассказал Корниенко.

Дополнение

Первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что на этой неделе вопрос об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова возможно рассмотреть. Однако, позиция по этому внутри монобильшинства не у всех совпадает.

Напомним, 2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной Рады Украины.

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук 4 октября уточнила, что "за время проведения "Большой фракции" в Трускавце под коллективной инициативой народных депутатов об отзыве председателя Верховной Рады было собрано 197 подписей". По ее словам, сбор подписей продолжается и в Киеве.

"Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов", - отметила Палийчук в Telegram-канале.