Арахамия и Гетманцев отправились в Раду, чтобы проконтролировать верификацию подписных листов за отставку Разумкова

КИЕВ. 4 октября. УНН. Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, и народный депутат от партии Даниил Гетманцев отправились в Верховную Раду, чтобы узнать, почему подписные листы за отставку спикера Парламента Дмитрия Разумкова до сих пор не верифицированы. Информацию в комментарии УНН подтвердил Гетманцев.

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“Да, мы хотим уточнить этот момент. Мы просто надеемся на то, что аппарат Верховной Рады достаточно профессионален для того, чтобы выполнить это все вовремя, и в полном объеме”, - заявил Гетманцев.

Детали

В “Слуге народа” заявили, что в Верховную Раду 2,5 часа назад были занесены подписные листы для верификации подписей, которая, по словам главы фракции Давида Арахамии, занимает до часу времени.

Арахамия отметил, что хочет узнать, почему в аппарате Верховной Рады затягивают с процессом верификации.

Добавим

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что в случае инициирования своей отставки не будет мешать процессу вынесения этого вопроса в зал. Он также заявлял, что не держится за должность.

На заседании согласительного совета сегодня Разумков заявил, что процедуры, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, происходит по Регламенту.



Как заявила спикер партии “Слуга народа” Юлия Палийчук, нардепы начнут процедуру отставки председателя Верховной Рады начиная с понедельника 4 октября, то есть с сегодняшнего дня.



Тем временем, первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что на этой неделе вопрос об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова возможно рассмотреть. Однако, позиция по этому вопросу внутри монобильшинства не у всех совпадает.



Скорее всего вести заседание по снятию Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады будет народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, ведь он не подписывал подписные листы за его отставку.