Началось заполнение газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2" - оператор

КИЕВ. 4 октября. УНН. Компания Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении компании-оператора, передает УНН.

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“С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода „Северный поток — 2“. Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования”, — говорится в сообщении.

Детали

В компании сообщили, что предварительно были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств , а также внешние визуальная и инструментальная проверки.

О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно, заявили в компании.

Дополнение

10 сентября глава “Газпрома” Алексей Миллер сообщил о полном завершении строительства “Северного потока-2”.



В июле США и Германия подписали соглашение, позволившее достроить газопровод без введения дополнительных санкций. Страны договорились ввести санкции против России и немецких компаний, которые строили “Северный поток-2”, если Москва использует газопровод как “политическое оружие” против Украины и других стран.

“Северный поток-2” представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.