Иностранный и отечественный инвестор имеют неравные условия по защите своих прав со стороны государства - нардеп

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине зафиксирован рекордный за четыре года объем иностранных инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Однако сейчас иностранный инвестор и отечественный имеют неравные условия по защите своих прав со стороны государства. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат от “Батькивщины” Михаил Цимбалюк.

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“Мы знаем, что монобольшинство приняло законопроект о так называемых инвестиционных нянях, который в частности касается иностранного инвестора. Эта и другие инициативы власти ставят в неравные условия тех, кто инвестирует в свое государство, то есть отечественных, украинских инвесторов. Кстати мы не видим очереди из компаний, которые хотели бы вкладывать именно в нашу отечественную экономику, промышленность, вообще бизнес”, — считает Михаил Цымбалюк.

Также по мнению Цимбалюка, создание и работа временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов — это больше политическое лоббирование и помощь соответствующим компаниям, а не реальная защиту предпринимателей.

“Как по мне, создание такого ВСК — на грани нарушения закона. Потому что это выглядит как некий лоббизм. Мне кажется, что это больше политический шаг, чем реальная помощь. Более того, это значит, что кто ближе к „телу“, может попасть в эту комиссию, то того и отстаивают? Я не считаю, что в демократическом европейском обществе такое возможно. Я изучал опыт других государств и нигде не увидел существования таких ВСК”, — заявил Цимбалюк

Детали

Такого же мнения и экс-коллега Цимбалюка Игорь Мосийчук.

Мол, украинская власть вместо того, чтобы защищать права отечественных предпринимателей — защищает интересы иностранных компаний, считает бывший народный депутат. Как в случае с отечественным дилером “Журавлына”, который продолжает судебные процессы с иностранным дистрибьютором Scania Украина.

Еще в феврале председатель ВСК Галина Янченко по этому делу заявляла — временная следственная комиссия занимает нейтральную позицию.



Однако, в своем блоге она озвучила только позицию иностранного инвестора.



Позже представительство шведского производителя грузовиков Scania устроило бесплатный тест-драйв для Янченко и еще одного народного депутата.



И хотя лично Галина Янченко отказывается от комментариев и заявляет, что ВСК не занимает ничьих позиций, в СМИ дело Scania Украина уже называют кейсом, который реально показывает работу ВСК.

Суть конфликта между Scania Украина и “Журавлына”

Первая конфликтная ситуация возникла еще в 2009 году — именно дистрибьютор шведских грузовиков Scania Украина решил изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. Более того — после этого руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинской компанией разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению ни была запущена. После этого между дилером и дистрибьютором начались судебные процессы. В прошлом году “Журавлына” победила в вопросе компенсации со стороны Scania в 123 млн грн.

Однако после победы ситуацией заинтересовались некоторые народные депутаты и даже посол Швеции Тобиас Тиберг.

Итак, дело отправилась в апелляционную инстанцию.

Как оказалось недавно, посол даже направлял письмо в адрес председателя Северного апелляционного хозяйственного суда, после которого судебное заседание не только отложилось, но и изменилась коллегия судей — рассказали юристы “Журавлыны”.



В общем, такое изменение произошло трижды и в апреле этого года привело к полной замене коллегии, ее состав стал полностью различным. Во время такого изменения согласно отчету о автоматическои распределении дела из 54 судей 41 судья внезапно ушли в отпуск. В связи с чем председательствующий судья был избран между 13 судей, один участник состава суда избран между 3 судей, а второй участник состава суда безальтернативно с одного судьи.

На мнению директора “Журавлыны”, дальнейший выигрыш Scania Украина в апелляционном суде объясняется постоянным изменением состава суда. Мол, судьи не имели достаточного времени, чтобы ознакомиться со всем делом детально. Объемы материалов дела в общем количестве на время пребывания в апелляционной инстанции достигали уже объема 25 томов, в совокупности составляет более 6000 листов дела.

После выигрыша Scania Украинп в Верховный суд поступила кассация, так на данный момент суд между Scania Украина и “Журавлына” продолжается. Судебное заседание перенесено на 20 октября.