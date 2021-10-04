Зеленский передал звезду Героя Украины семье погибшего Кузьмы Скрябина

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский передал орден Государства семье певца, телеведущего и продюсера Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина), которому было посмертно присвоено звание Героя Украины. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Детали

Зеленский передал награду погибшего певца его отцу Виктору Кузьменко. На встрече также присутствовала мать Андрея Кузьменко Ольга, его вдова Светлана Бабийчук и дочь Мария-Барбара Кузьменко.

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"Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним

2 февраля 2015 года, на 86 км трассы Кривой Рог - Кировоград произошло столкновение внедорожника Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, и молоковоза ГАЗ-53. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте. Кузьменко возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт.

17 августа 2020 года Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Государства Кузьме "Скрябину" (Андрею Кузьменко).