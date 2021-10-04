Разумков заявил о запуске процедуры отзыва председателя ВР с должности

КИЕВ. 4 октября. УНН. По представлению народного депутата Давида Арахамия запускается процедура отзыва Председателя Верховной Рады Украины с должности. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель ВР Дмитрий Разумков, передает УНН.

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"По представлению народного депутата Давида Арахамия запускается процедура отзыва Председателя Верховной Рады Украины с должности.

Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом!"- написал Разумков.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что в случае инициирования своей отставки не будет мешать процессу вынесения этого вопроса в зал. Он также заявлял, что не держится за должность.

На заседании согласительного совета сегодня Разумков заявил, что процедуры, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, происходит по Регламенту.



Как заявила спикер партии “Слуга народа” Юлия Палийчук, нардепы начнут процедуру отставки председателя Верховной Рады начиная с понедельника 4 октября, то есть с сегодняшнего дня.



Тем временем, первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что на этой неделе вопрос об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова возможно рассмотреть. Однако, позиция по этому вопросу внутри монобильшинства не у всех совпадает.



Скорее всего вести заседание по снятию Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады будет народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, ведь он не подписывал подписные листы за его отставку.