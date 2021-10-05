Корниенко заявляет, что вопрос отставки Разумкова можно рассмотреть уже в четверг

КИЕВ. 5 октября. УНН. Вопрос об отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады можно рассматривать уже в четверг, 7 октября, без отчета. Об этом в ВР заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Детали

Корниенко не видит противоречий в рассмотрении вопроса об отставке Разумкова без отчета и выводов Счетной палаты.

"Предлагаем в соответствии с частью 1 статьи 77 Регламента Верховной Рады назначить рассмотрение вопроса отзыва председателя Верховной Рады с должности на 07.10.2021 года, это послезавтра. Согласно части 4 статьи 76 Регламента Верховной Рады Украины, дать поручение Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной совета в текущем году", - сказал Корниенко, с трибуны ВР.

Перед этим в общении с журналистами он заявил, что рассмотрение вопроса через 10 дней затягивает политический кризис, ведь следующая неделя - не пленарная. Корниенко отметил, что ВР 9-го созыва нарушает Регламент значительно меньше, чем предыдущие созывы.

"Так, как он нарушался в прошлом созыве, то наш созыв на фоне этого - просто школьники, которые еще не научились даже писать", - сказал Корниенко.

Напомним

ВР от стороны Разумкова от ведения заседаний парламента на два пленарных дня. Вопрос отстранения инициировали в парламенте сегодня, 5 сентября, после проведения совещания председателей фракций с Разумковым.

Контекст

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на должность председателя ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук, в то ж время на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.