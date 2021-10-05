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Политолог прогнозирует рост рейтинга Добкина на выборах мэра Харькова

Политолог прогнозирует рост рейтинга Добкина на выборах мэра Харькова

КИЕВ. 5 октября. УНН. Поддержка Михаила Добкина со стороны политсилы ОПЗЖ имеет вес на выборах мэра Харькова. Об этом в комментарии УНН сказал политолог Владимир Цыбулько.

Цитата

“Прямая политическая поддержка ОПЗЖ Добкина — это для него весьма существенно. Скорее всего, стоит ожидать новой социологии, которая покажет коррекцию в сторону победы Добкина”, — сказал он.

Сегодня социологи “рисуют” победу Терехова на выборах городского главы, продолжил Цыбулько. Последний пойдет выборы под покровительством “Слуги народа”, а Добкин — “под франшизой” ОПЗЖ, добавляет политолог.

“„Слуга народа“ нависает над Тереховым. И, как бы он не пытался их сторониться — Терехов скорее кандидат от „Слуги народа“, чем от партии „Блок Кернеса — Успешный Харьков“.

И сейчас наступает важный момент — соревнование двух франшиз. Именно поэтому, для Добкина так важна прямая политическая поддержка со стороны ОПЗЖ”, — говорит Цыбулько.

В контексте

ОПЗЖ будет поддерживать Михаила Добкина на выборах мэра Харькова, которые состоятся 31 октября.

Источник: УНН
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