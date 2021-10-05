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Турция призвала поддерживать стремления Украины и Грузии относительно НАТО

Турция призвала поддерживать стремления Украины и Грузии относительно НАТО

КИЕВ. 5 октября. УНН. Турции известно о стремлениях Украины и Грузии в отношении НАТО и она призывает поддерживать эти стремления и других партнеров. Об этом министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявил, выступая на панели Варшавского форума по безопасности, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Нам нужно и дальше поддерживать две черноморские страны — Украину и Грузию. Не только их территориальная целостность. И нам нужно поддерживать, одновременно укреплять их возможности, а также улучшать отношения с НАТО, в том числе их стремления”, — заявил Чавушоглу.

“Мы очень хорошо знаем, к чему они стремятся, и Польша и Турция, к сожалению, являются немногими союзниками по НАТО, которые поднимают этот вопрос на каждой встрече министров и на каждом саммите. Мы продолжим это делать”, — добавил министр.

Детали

Он также выразил поддержку териториальной целостности Украины и заявил, что Турция никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией.

Что было ранее

Во время рабочего визита в США в прошлом месяце Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Добавим, что Эрдоган с трибуны ООН в Нью-Йорке заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает аннексию Крыма.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, Грузия, Турция
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