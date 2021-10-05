Для России "само существование НАТО является провокацией": Кулеба об отношениях РФ и Запада

КИЕВ. 5 октября. УНН. Все действия Запада будут восприняты Россией как провокация. Вопрос в том, делать что-то или нет. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, выступая на панели Варшавского форума по безопасности, передает корреспондент УНН.

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"Прежде всего хочу сказать, что вся политика России в отношении НАТО основана на том принципе, что само существование НАТО является провокацией. Поэтому, когда вы начинаете думать, что может сделать НАТО, чтобы и дальше не провоцировать Россию, это чрезмерное усложнение всех усилий. Потому что все, что вы сделаете, будет воспринято Россией как провокация. Вопрос в том, делаете вы что-то или не делаете. А если чего-то не делать, всегда найдется кто-то, кто что-то сделает. Все очень просто. И в этом случае это будет Россия", - заявил министр.

Детали

То же самое, по мнению министра, касается и ведения дел на глобальном уровне, где ни ЕС, ни НАТО не стремятся к расширению.

"Значит кто-то другой попытается вмешаться. На мировой арене это будет Китай", - добавил он в ответ на вопрос одного из гостей форума.

Добавим

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно обсуждали тему якобы потенциального расширения НАТО на территорию Украины. Украина заявила в ответ, что со своей стороны границы с РФ сама разберется, что делать в интересах украинского народа и безопасности страны и Европы.



