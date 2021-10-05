"Слуги" и группа "Доверие" инициируют проведение согласительного совета уже сегодня

КИЕВ. 5 октября. УНН. По инициативе фракции "Слуга народа" и депутатской группы "Доверие" в Верховной Раде предлагается сегодня, 5 октября, созвать и провести заседание Согласительного совета. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram-канале, передает УНН.

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"По инициативе двух депутатских фракций ВРУ предлагается сегодня созвать и провести согласительный совет, на котором пересмотрят недельную повестку дня заседаний ВРУ 5-8 октября", - написал Качура.

Между тем у первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука заявили, что сейчас ничего не известно о проведении сегодня Согласительного совета. "Ждем", - сказал собеседник УНН.

Ранее

Сегодняшнее заседание ВР пришлось закрыть без рассмотрения вопросов, учитывая то, что Согласительный совет в понедельник не утвердил повестку дня этой пленарной недели. По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, который остался председательствовать на заседаниях после отстранения главы ВР Дмитрия Разумкова, три фракции и группы внесли предложение об обращении к председателю Верховной Рады безотлагательно собрать Согласительный совет и определиться с повесткой дня. Стефанчук выразил надежду, что в ближайшее время будет проведен Согласительный совет и закрыл пленарное заседание.

Это уже комментируют и в депутатском корпусе. "Верховная Рада разошлась, потому что... нет повестки дня. Согласительный совет не утвердил повестку дня вчера, председатель ВР отстранен, при этом собрать Согласительный совет может только Разумков. Ему это, разумеется, теперь совершенно не нужно. Клинч", - отметил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

В то же время член комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Павел Фролов рассказал УНН, при каких условиях созывается заседание Согласительного совета. "Созывает председатель (Верховной Рады - ред.), а в случае его отсутствия - первый заместитель или по инициативе двух или более депутатский фракций (групп)", - пояснил он.