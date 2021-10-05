Зеленский ветировал закон о виртуальных активах: почему

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон "О виртуальных активах" (законопроект № 3637), который народные депутаты приняли 8 сентября 2021 года, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Как отметили в Офисе, этот документ определяет основы государственного регулирования оборота виртуальных активов. Так, согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляется различными государственными органами в зависимости от вида таких активов, в том числе путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

Создание нового органа, как предусмотрено этим законом, потребует значительных расходов из государственного бюджета.

Поэтому Владимир Зеленский предлагает отнести регулирования обращения виртуальных активов в компетенции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, добавили в ОП.

Напомним

8 сентября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 3637 о виртуальных активы. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов.