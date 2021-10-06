Монастырский на встрече с послами стран "G7" назвал пять основных направлений развития системы МВД

КИЕВ. 6 октября. УНН. Увеличение доверия населения к правоохранительным органам, создание безопасной среды, улучшение технического обеспечения, цифровизация и развитие сервисов и привлечение МВД к антикоррупционной реформе - это ключевые направления дальнейшего развития Министерства внутренних дел. Об этом глава правоохранительного ведомства Денис Монастырский рассказал во время встречи с послами стран G7, передает УНН со ссылкой на МВД.

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"Министерство внутренних дел сосредоточит свои усилия на пяти направлениях работы. Что касается увеличения доверия населения, то акцентируем внимание на следующих проектах - полицейский офицер общины, боди-камеры для всего личного состава патрульной полиции, контроль за соблюдением прав человека "Сustody Records", безопасное детство и противодействие домашнему насилию", - сказал Денис Монастырский.

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Он пояснил, что направление по созданию безопасной среды касаться безопасности на дорогах, работы автомобилей "Фантом", Системы аэромедицинского пространства, создание европейского хаба пожарной безопасности и работы добровольных пожарных дружин. Большое внимание МВД также сосредотачивается на обновлении материально-технической базы.

"Следующие несколько лет имеем за амбициозную цель существенно усовершенствовать и обновить обеспечение наших подразделений. В 2021-2023 годах должна быть полностью оборудована интеллектуальная граница с Россией, Беларусью и Молдовой. Реформирования и усовершенствования требует Морская охрана. Сейчас модернизируются посты технического наблюдения на побережье Азовского и Черного морей. Начата процедура закупки 2 комплектов стационарных радиолокационных комплексов освещения надводной обстановки", - сказал глава правоохранительного ведомства.

Денис Монастырский подчеркнул, что МВД имеет устойчивую тенденцию упрощения процедур предоставления услуг сервисными центрами. На очереди дальнейшая минимизация человеческого фактора в принятии решений и максимальная цифровизация услуг.

Министр внутренних дел отметил, что одним из ключевых принципов деятельности новой команды является искоренение коррупции в системе министерства.

"Мы внедряем инструменты, которые способны обнаруживать, нейтрализовать и устранять причины и условия, способствующие коррупционным проявлениям, усилить внутренний контроль, предотвращать возникновение конфликта интересов", - добавил Денис Монастырский.

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