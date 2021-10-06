Согласительный совет ВР не собрался - нардеп

КИЕВ. 6 октября. УНН. Депутаты не собрались сегодня на заседания Согласительного совета для переутверждения повестки дня. Об этом сообщил народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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“Сидим дальше в парламентском локдауне. Согласительный Совет не собрался, повестки недели нет. Так что сегодня целый день будем слушать отчеты ТСК, ратификации и изменения границ населенных пунктов”, — написал Железняк.

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Народный депутат от СН Павел Фролов сообщал, что в Верховной Раде сегодня, 6 октября, ожидают второго за неделю заседания Согласительного совета, инициированного фракцией “Слуги народа” и группой “Доверие” для переутверждения повестки дня.



Ранее сообщалось, что по инициативе фракции “Слуга народа” и депутатской группы “Доверие” в Верховной Раде предлагается созвать и провести заседание Согласительного совета. Правда, его предлагали устроить еще накануне, 5 октября. Однако, обсуждалась и дата 6 октября.

Вчерашнее заседание ВР пришлось закрыть без рассмотрения вопросов, учитывая то, что Согласительный совет в понедельник не утвердил повестку дня на эту пленарную неделю. По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, который остался председательствовать на заседаниях после отстранения главы ВР Дмитрия Разумкова, три фракции и группы внесли предложение об обращении к председателю Верховной Рады безотлагательно собрать согласительный совет и определиться с повесткой дня. Стефанчук выразил надежду, что в ближайшее время будет проведен Согласительный совет и закрыл пленарное заседание.