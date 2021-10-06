Разумков перед возможной отставкой увеличил количество журналистов, которые могут работать в Раде
КИЕВ. 6 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний, обнародовав соответствующее распоряжение, пишет УНН.
Цитата:
"В связи с многочисленными обращениями журналистов, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах", - написала Туний.
Детали
Так, согласно распоряжению, в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 человек, на балконе прессы в зале заседаний - до 30 человек, в кулуарах второго этажа - до 200 человек.
Также, согласно распоряжению, снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.
Добавим
Верховная Рада 5 октября отстранила Разумкова от ведения заседаний парламента на два пленарных дня. Вопрос отстранения инициировали в парламенте 5 октября после проведения совещания председателей фракций с Разумковым.
Народные депутаты включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.
Контекст
2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.
В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.
Претендентом на должность председателя ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук, в то же время на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.