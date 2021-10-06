В парламенте не может собраться согласительный совет: нардеп объяснил, почему

КИЕВ. 6 октября. УНН. Согласительный совет парламента не может собраться, ведь он собирается в течение трех дней. Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк журналистам в кулуарах ВР, передает корреспондент УНН.

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"Согласительный совет не может собраться, он собирается в течение трех дней, об этом все знали. Несколько раз даже спрашивали представителей "Слуги народа", каким же образом они хотят дальше работать в парламенте", - сказал Железняк.

Добавим, за три дня до Согласительного совета начинается сбор предложений по повестке дня.

Дополнение

Железняк ранее заявлял, что депутаты не собрались сегодня, 6 октября, утром на заседание Согласительного совета для переутверждения повестки дня.

Народный депутат от СН Павел Фролов сообщал, что в Верховной Раде сегодня, 6 октября, ожидают второе за неделю заседание Согласительного совета, инициированное фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие" для переутверждения повестки дня.

Ранее сообщалось, что по инициативе фракции "Слуга народа" и депутатской группы "Доверие" в Верховной Раде предлагается созвать и провести заседание Согласительного совета. Правда, его предлагали устроить еще накануне, 5 октября. Однако, обсуждалась и дата 6 октября.

Вчерашнее заседание ВР пришлось закрыть без рассмотрения вопросов, учитывая то, что Согласительный совет в понедельник не утвердил повестку дня на этой пленарной неделе. По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, который остался председательствовать на заседаниях после отстранения председателя ВР Дмитрия Разумкова, три фракции и группы внесли предложение об обращении к председателю Верховной Рады безотлагательно собрать Согласительный совет и определиться с повесткой дня. Стефанчук выразил надежду, что в ближайшее время будет проведен Согласительный совет и закрыл пленарное заседание.