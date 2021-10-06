В Европарламенте следят за историей с Разумковым, эксперты видят признаки консолидации власти

КИЕВ. 6 октября. УНН. Международные политики и эксперты выражают обеспокоенность инициативой “Слуг народа” об отстранении спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, пишет УНН.

Детали

Так, Европарламент внимательно следит за ситуацией, написала в своем Twitter экс-депутат Бундестага от “Зелёных”, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель.



“Сегодняшней инициативой, возглавляемой „Слугой народа“, временно отстранен от должности спикер Рады Украины Дмитрий Разумков. Готовится полная его замена. Это очень беспокоит, особенно учитывая возможные нарушения процедуры в процессе. Мы в Европарламенте внимательно следим за вопросом Разумкова”, — написала она во вторник.

Также обеспокоенность выразила заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета США Мелинда Харинг.



“Отставка спикера украинского парламента имеет большое значение, потому что он настаивает на том, чтобы парламент следовал процедурным правилам, и может сказать „нет“ Зеленскому. Если они смогут, это еще один признак консолидации власти Зе”, — написала Харинг в Twitter.

Контекст

Во вторник, 5 октября, Верховная Рада отстранила Разумкова от проведения заседаний парламента на два пленарных дня. Вопрос отстранения инициировали в парламенте сегодня 5 октября после проведения совещания председателей фракций с Разумковым.



Народные депутаты включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.



Что было ранее

2 октября представители фракции “Слуга народа” заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможен.

Претендентом на должность на должность председателя ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.