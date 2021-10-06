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Гетманцев объяснил, в чем именно причина отстранения Разумкова

Гетманцев объяснил, в чем именно причина отстранения Разумкова

Данил Гетманцев

КИЕВ. 6 октября. УНН. Народный депутат Данил Гетманцев объяснил, в чем же состоит нарушение Регламента ВР, за которое от исполнения обязанностей спикера был отстранен Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Спикера отстранили, потому что он позволил себе не поставить на голосование предложение крупнейшей фракции парламента на Согласительном совете и сорвал своими действиями утверждение повестки дня", - заявил Гетманцев.

Нардеп заявил, что повестку дня, предложенную Разумковым, сформировано "непонятно, на каком основании".

"Именно поэтому он был отстранен от осуществления им полномочий, поскольку нарушение Регламента с его стороны нам кажется вопиющим", - заявил нардеп.

Напомним

ВР вчера, 5 октября, отстранила Дмитрия Разумкова от исполнения обязанностей председателя парламента за нарушение Регламента. Однако, какое именно нарушение, не уточнялось. Предложение об отстранении подали представители фракции "Слуга народа", групп "Доверие" и "Партия "За будущее".

Контекст

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук, в то же время на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.

Источник: УНН
Теги: ВР, регламент, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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