Без внесения вопросов в повестку дня: "слуги народа" предлагают свой вариант работы ВР

КИЕВ. 6 октября. УНН. Парламентская фракция "Слуга народа" считает нынешний порядок дня Верховной Рады нелегитимным и предложила вариант, который не требует предварительного утверждения. Об этом написала в Telegram-канале спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, сообщает УНН.

Цитата:

"Фракция "Слуга народа" считает, что нынешняя повестка дня Верховной Рады, размещенная на официальном сайте парламента, является нелегитимной, поскольку спикер ВР так и не собрал Согласительный совет для его принятия. Наша фракция считает, что заявление председателя ВР о необходимости трех дней для технической подготовки заседания Согласительного совета является просто затягиванием времени. По нелегитимной повестке дня мы не будем проводить заседания, поэтому наша фракция предложила другой вариант, который не требует предварительного утверждения", - написала Палийчук.

Детали

По ее словам, предложенная повестка дня состоит из вопросов, которые не требуют внесения в повестку дня: это постановления, связанные с переименованием населенных пунктов, проведением выборов, изменением границ населенных пунктов, разнообразные ратификации и тому подобное.

Такое же сказал журналистам народный депутат из фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев. "На сегодня ВР будет рассматривать те вопросы, которые не требуют включения в повестку дня. К сожалению, и это правда, у нас есть много решений, которые утверждаются постановлениями: о выборах, о переименовании населенных пунктов, о границах населенных пунктов. Я думаю, мы сегодня рассмотрим эти решения, которые накопились у нас за несколько лет, и закроем этот вопрос", - сообщил нардеп.

Контекст

Вчерашнее заседание ВР пришлось закрыть без рассмотрения вопросов, учитывая то, что Согласительный совет в понедельник не утвердил повестку дня на этой пленарной неделе. По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, который остался председательствовать на заседаниях после отстранения председателя ВР Дмитрия Разумкова, три фракции и группы внесли предложение об обращении к председателю Верховной Рады безотлагательно собрать Согласительный совет и определиться с повесткой дня. Стефанчук выразил надежду, что в ближайшее время будет проведен Согласительный совет и закрыл пленарное заседание.

В Верховной Раде сегодня, 6 октября, должно было собраться второе за неделю заседание Согласительного совета, инициированное фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие" для переутверждения повестки дня.

Вместе с тем позже стало известно, что провести такое заседание не удалось. Как заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк журналистам в кулуарах ВР, Согласительный совет парламента не может собраться, ведь он собирается в течение трех дней.

Сейчас из-за отстранения спикера и потому, что повестка дня не была окончательно утверждена на предыдущем Согласительном совете, нардепы не имеют повестки дня на текущую пленарную неделю и не могут рассматривать законопроекты.

Добавим

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук, в то же время на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.