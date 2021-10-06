Верещук: уволить всех причастных к скандалу в "Укрэксимбанке"

КИЕВ. 6 октября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук на своей странице в Facebook заявила, что все сотрудники “Укрэксимбанка”, которые были причастны к нападению на журналистов “Схем” должны быть уволены.

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“Недавний инцидент с журналистами в „Укрэксимбанке“ действительно впечатляет. Если руководитель госбанка добровольно соглашается на интервью с журналистом-расследователем у себя в кабинете, а потом отбирает у них камеры — это наивность и глупость. Такому человеку нельзя доверять госбанк. Все сотрудники банка, которые находились тогда в кабинете, должны быть уволены, от охранника до руководителя. Власти должна привыкать увольнять руководителей за залеты, в том числе за такие”, — считает Ирина Верещук.

Напомним

Вчера издание “Радио Свобода” сообщило о нападении на журналистов “Схем” в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Офис Президента Украины уже отреагировал на это событие. По словам советника руководителя Офиса Главы государства Михаила Подоляка, по меньшей мере “представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка”, чтобы не было препятствий для расследования и проверки.