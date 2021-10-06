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Голосование за нового спикера ВР вероятно будет в пятницу - Арахамия

Голосование за нового спикера ВР вероятно будет в пятницу - Арахамия

КИЕВ. 6 октября. УНН. Голосование за нового спикера Верховной Рады предположительно состоится в пятницу. Об этом в кулуарах Рады журналистам сообщил председатель фракции СН Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Завтра голосования за нового спикера не будет. В пятницу будет наверняка. Я думаю в пятницу нам нужно провести фракцию и определить обе кандидатуры и потом мы будем голосовать”, — заявил Арахамия.

Детали

Арахамия отметил, что вероятнее всего в четверг после снятия состоится фракция. Также он заявил, что Зеленского на ней не будет.

Напомним

ВР вчера, 5 октября, отстранила Дмитрия Разумкова от исполнения обязанностей председателя парламента из-за нарушения Регламента. Однако, какое именно нарушение, не уточнялось. Предложение об отстранении подали представители фракции “Слуга народа”, групп “Доверие” и “Партия “За будущее”.

Контекст

2 октября представители фракции “Слуга народа” заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, Давид Арахамия
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