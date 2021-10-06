Рада под председательством Стефанчука начала рассмотрение повестки дня, утвержденной на сегодня

КИЕВ. 6 октября. УНН. ВР рассматривает в сессионном зале вопросы повестки дня, которые не требуют утверждения на согласительном совете, сообщает УНН.

Детали

Повестка дня на сегодня была утверждена голосованием нардепов в сессионном зале — поддержали её 252 нардепа.

Принятый порядок дня предусматривает рассмотрение проектов постановлений о переименовании ряда населенных пунктов, изменение границ населенных пунктов, а также назначение местных выборов. Кроме этого, планируется рассмотрение ратификаций и денонсаций.

На данный момент заседание ВР продолжается. Председательствует на нем первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который фактически выполняет обязанности отстраненного на два пленарных дня от выполнения полномочий спикера Дмитрия Разумкова.

Обсуждения вопросов повестки дня перемежаются с выступлениями представителей оппозиционных фракций, которые не удовлетворены ситуацией, сложившейся в парламенте.

Напомним

ВР вчера, 5 октября, отстранила Дмитрия Разумкова от исполнения обязанностей председателя парламента из-за нарушения Регламента. Однако, какое именно нарушение, не уточнялось. Предложение об отстранении подали представители фракции “Слуга народа”, групп “Доверие” и “Партия “За будущее”.

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Контекст

2 октября представители фракции “Слуга народа” заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.