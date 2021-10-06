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Политэксперт: Харьков оказался заложником предвыборных амбиций Терехова

Политэксперт: Харьков оказался заложником предвыборных амбиций Терехова

КИЕВ. 6 октября. УНН. Временный мэр Харькова Игорь Терехов категорически игнорирует призывы собрать внеочередную сессию городского совета для того, чтобы принять экстренные меры по исправлению катастрофической ситуации со здравоохранением в городе. Об этом в своем Facebook написала политический эксперт Светлана Кушнир, передает УНН.

Цитата

“Харьков на начале новой волны пандемии ковида вырвался вперед среди всех городов Украины, даже увеличение количества койко-мест для ковид-больных ситуации не решает — больницы все равно быстро заполняются пациентами под завязку. Введение режима „красной“ зоны карантина в Харькове — вопрос ближайших дней”, — написала она.

Терехов не обращает внимания на просьбы харьковчан, здесь вопрос только в здравом смысле, добавляет политический эксперт.

“Кстати, сессию горсовета, назначенную на сентябрь, Терехов отменил и перенес. На неопределенный срок. Терехов явно избегает говорить на тему ковида в публичном формате. Потому что объяснить, почему город оказался совершенно не готов к очередной волне ковида, он просто не в состоянии. Ведь денег и времени было предостаточно. А сейчас их нет, как нет и подготовки городской системы здравоохранения к наплыву ковид-пациентов”, — заявила Кушнир.

В случае проведения сессии горсовета Терехову пришлось бы объясняться публично — то есть, не только перед депутатами, но и перед жителями Харькова. Было бы много неприятных вопросов и много невнятных ответов и.о. мэра. Но без проведения сессии невозможно, например, провести перераспределение оставшихся средств бюджета на потребности медицины, резюмировала она.

Дополнение

Харьковская область — рекордсмен по количеству зафиксированных случаев COVID-19. За последние сутки 1163 человека. Это в два раза больше, чем во многих регионах Украины. Подобнее здесь.

Источник: УНН
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