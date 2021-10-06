Инцидент в "Укрэксимбанке": Корниенко считает, что Украине нужен закон о медиа

КИЕВ. 6 октября. УНН. Первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко считает, что Украине нужен закон о СМИ. Об этом он заявил в кулуарах ВР, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Закон о СМИ нужно сделать, тогда будет лучше понятно кто журналист, а кто нет”, — сказал Корниенко.

Детали

На уточняющий вопрос, считает ли он, что журналисты занимались не журналистской деятельностью, Корниенко объяснил: “Нет я не о „Радио Свобода“, я о том, что у нас иногда такое бывает в обществе”.

Инцидент в помещении банка

Во вторник издание “Радио Свобода” сообщило о нападении на журналистов “Схем” (проект “Радио Свобода” на телеканале UA:Первый) в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру якобы не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он якобы приказал охране “забрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу к оператору “Схем” Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покидать помещение в течении часа, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Реакция правоохранителей

Полиция немедленно открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

Ход досудебного расследования взят на контроль Киевской городской прокуратурой.

В прокуратуре рассказали и о данных следствия. “По данным следствия, 4 октября 2021 года, журналисты программы „Схемы“ осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка предоставило указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия”, — сообщили в ведомстве.

Стоит добавить, что редакция сообщила, что обратилась к техническим специалистам, которым удалось восстановить удаленное видео. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что все видеоматериалы будут приобщены к делу и изучены.