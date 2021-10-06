Заседание об отзыве Разумкова с должности спикера ВР будет вести Гетманцев

КИЕВ. 6 октября. УНН. Заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, будет вести народный депутат из фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев, сообщает УНН.

"За" такое решение проголосовали 239 нардепов.

Детали

Кандидатуру Гетманцева внес на рассмотрение первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Согласно части 3 ст. 76 Регламента ВР Украины, наша фракция предлагает рассмотреть вопрос, кто будет председателем на этом заседании.

При рассмотрении вопроса об отзыве с должности председателя ВР избрать по процедуре ad hoc из числа народных депутатов, которые не подписали предложение об отзыве председателя, народного депутата Гетманцева Данила Александровича", - заявил Корниенко.

Он отметил, что этот вопрос не требует включения в повестку дня, а потому его можно принять без обсуждения в комитетах и по сокращенной процедуре.

Такую процедуру рассмотрения кандидатуры председательствующего на заседании по рассмотрению вопроса отзыва Разумкова с должности спикера поддержали 234 нардепа. Кроме того, нардепы озвучили предложения по кандидатуре председательствующего на заседании.

Так, представитель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко предложила кандидатуры внефракционного (бывшего представителя фракции "СН") Гео Лероса, нардепа из фракции "СН" Юрия Корявчинкова и представителя фракции "ЕС" Алексея Гончаренко. Также звучали предложения внести на рассмотрение кандидатуры Андрея Парубия, Александра Бакумова и Николая Тищенко.

В конуе концов, на голосование были выставлены кандидатуры Гетманцева, Лероса, Гончаренко и Бакумова.

По результатам рейтингового голосования больше всего голосов получила кандидатура Гетманцева - "за" проголосовали 236 нардепов. Решение об избрании его председателем было поддержано 239 нардепами.

Контекст

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук, в то же время, на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности и поручили Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.

Счетная палата, по обнародованной 6 октября информации представительницы "Слуги народа" Евгении Кравчук, еще накануне, 5 октября, утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021 года, его уже передано народным депутатам.

Справка

По данным экспертов Общественной сети ОПОРА, решение о включении в повестку дня сессии Верховной Рады вопроса об отзыве с должности председателя ВР принимается на пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения. Одновременно Верховная Рада дает поручение Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.

Председатель Верховной Рады Украины, как указывают в ОПОРЕ, готовит отчет о своей работе и о выполнении сметы ВР в текущем году. Этот отчет и заключение Счетной палаты предоставляются народным депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса на пленарном заседании.

"В то же время, назначения 5 октября рассмотрения вопроса об отзыве на 7 октября фактически делает невозможным выполнение части 5 статьи 76 Регламента, по подготовке председателем Верховной Рады Украины и предоставлению народным депутатам отчета о работе и о выполнении сметы Верховной Рады, а также о даче заключения Счетной палаты не позднее чем за два дня до рассмотрения этого вопроса на пленарном заседании Рады", - отметили в ОПОРЕ 5 октября.

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