Нардепы предложили устранить Стефанчук от проведения заседания ВР: в работе парламента перерыв

КИЕВ. 6 октября. УНН. Часть народных депутатов предложила отстранить от председательства на пленарном заседании парламента первого вице-спикера Руслана Стефанчука, передает корреспондент УНН.

Детали

Предложение внесли представители фракций Европейская Солидарность и “Голос”.

“Да, о! Давно не было”, — отреагировал на предложение Стефанчук.

“В связи с грубым нарушением регламента первым заместителем председателя ВР Русланом Стефанчуком... вносим предложение об отстранении от ведения пленарного заседания в течение двух пленарных дней”, — говорится в предложении представителей двух фракций.

После чего заместитель председателя ВР Елена Кондратюк объявила получасовой перерыв в заседании.

Напомним

ВР вчера, 5 октября, отстранила Дмитрия Разумкова от исполнения обязанностей председателя парламента из-за нарушение Регламента. Однако, какое именно нарушение, не уточнялось. Предложение об отстранении подали представители фракции “Слуга народа”, групп “Доверие” и “Партия “За будущее”.

Сегодняшнее заседание вел первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Во время заседания голосовались вопросы повестки дня, которые не требуют дополнительного включения в него из-за обсуждения в комитетах и на согласительном совете, а именно вопрос о переименовании населенных пунктов, проведение местных выборов и тому подобное.

В то же время на голосование был поставлен вопрос за избрание по сокращенной процедуре (без обсуждения в комитетах парламента) председательствующего во время запланированного голосования за отзыв с должности председателя ВР Разумкова. В конце нардепы поддержали кандидатуру “слуги народа”, нардепа Данила Гетманцева. Именно это голосование, вероятно, и стало основанием подачи предложения об отстранении Стефанчук от ведения заседаний ВР.

Контекст

2 октября представители фракции “Слуга народа” заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.