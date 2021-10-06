Во Франции задержали Украинский члена экипажа судна, на котором нашли более тонны кокаина. Делом занялось посольство Украины

КИЕВ. 6 октября. УНН. Во Франции правоохранители задержали экипаж судна по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди них — гражданин Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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“4 октября правоохранительные органы Франции задержали возле города Дюнкерк экипаж судна M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди членов экипажа — один гражданин Украины. Посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, предоставляет консульскую и правовую помощь”, — сообщил Николенко.

Детали

По словам дипломата, украинский гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств.

Добавим

Ранее СМИ сообщали о том, что французская таможня на днях перехватила грузовое судно, следовавшее из Бразилии в направлении бельгийского порта Антверпен, и перенаправила его в порт Дюнкерка, где на борту судна обнаружили более тонны кокаина.



Еипаж судна состоял из около 20 человек, среди которых граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии. Агентство AFP отмечает, что там были и граждане Украины.