Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,42 -0,1478  EUR: 30,65 -0,2725 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине к зиме гречка подорожает на 5-7% - эксперт
В Украине к зиме гречка подорожает на 5-7% - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8700

Во Франции задержали Украинский члена экипажа судна, на котором нашли более тонны кокаина. Делом занялось посольство Украины

Во Франции задержали Украинский члена экипажа судна, на котором нашли более тонны кокаина. Делом занялось посольство Украины

КИЕВ. 6 октября. УНН. Во Франции правоохранители задержали экипаж судна по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди них — гражданин Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Цитата

“4 октября правоохранительные органы Франции задержали возле города Дюнкерк экипаж судна M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди членов экипажа — один гражданин Украины. Посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, предоставляет консульскую и правовую помощь”, — сообщил Николенко.

Детали

По словам дипломата, украинский гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств.

Добавим

Ранее СМИ сообщали о том, что французская таможня на днях перехватила грузовое судно, следовавшее из Бразилии в направлении бельгийского порта Антверпен, и перенаправила его в порт Дюнкерка, где на борту судна обнаружили более тонны кокаина.

Еипаж судна состоял из около 20 человек, среди которых граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии. Агентство AFP отмечает, что там были и граждане Украины.

Источник: УНН
Теги: МИД, Франция, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.