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Популяризацию вакцинации от COVID-19 хотят поддержать из бюджета: правительство выделило 25 млн грн

Популяризацию вакцинации от COVID-19 хотят поддержать из бюджета: правительство выделило 25 млн грн

КИЕВ. 6 октября. УНН. Кабинет министров Украины выделил 25 млн грн на проведение информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от COVID-19, передает корреспондент УНН.

Детали

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Так, правительство выделило 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Реализация акта, как указано, не требует дополнительных расходов из Госбюджета. Им в то же время предполагается осуществить распределение государственных назначений, предусмотренных Минфину в спецфонде Госбюджета по бюджетной программе о мероприятиях, связанных с борьбой с COVID-19 (КПКВК 3511380). А именно - передать 25 млн грн МКИП на бюджетную программу о мерах в сфере защиты национального информпространства (КПКВК 3801030).

Дополнение

Украинцы начали получать SMS-сообщения о необходимости вакцинации от COVID-19. УНН решил выяснить, что еще входит в кампанию Минздрава по популяризации вакцинации населения от коронавируса. Оказывается, туда входят уличные инсталляции (в 5 городах) и продвижение в Facebook.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, вакцина, Коронавирус
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