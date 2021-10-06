На строительство комплекса посольства Украины в Турции потратят около 126 млн грн

КИЕВ. 6 октября. УНН. На строительство комплекса посольства Украины в Турции правительство выделило 125,79 миллиона гривен. Решение было принято на заседании Кабмина в среду, передает корреспондент УНН.

Детали

Разработчики проекта решения отмечали, что еще в июне 2003 года Киев и Анкара согласились выделить каждый по земельному участку для строительства помещений дипмиссий.

Тем проектом предполагалось, что 3-этажное здание посольства Украины в Турции будет иметь два основных офисных этажа и один технический (цокольный) с подземной автостоянкой и техпомещениями. Предполагалось также, что комплекс будет состоять из админ- и жилого помещения "с использованием современного архитектурного стиля" на 2677,63 кв. м - всего два крыла в виде буквы "П", что будут образовывать внутренний двор. Этажи здания, как предполагалось, будут размещаться на разных уровнях, образуя определенный каскад. Отдельно на земельном участке планировалось построить резиденцию для посла.

Предполагалось озеленение, ландшафтный дизайн, фонтан и рекреационная зона вокруг здания и во внутреннем дворике.

Известно, что территория для строительства расположена в Анкаре.

Добавим

Ранее УНН писал, что посол Оксана Маркарова подписала соглашение на аренду помещения, где официально будет находиться новое зарубежное дипломатическое учреждение Украины в США - Генконсульство в городе Хьюстон, штат Техас.