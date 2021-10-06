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Кандидаты на должности в ГБР будут проходить полиграф по решению конкурсной комиссии

Кандидаты на должности в ГБР будут проходить полиграф по решению конкурсной комиссии

КИЕВ. 6 октября. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований, передает корреспондент УНН.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Детали

Так, Кабмин внес изменения в Порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в ГБР.

Предложенными изменениями уточняется содержание отдельных норм Порядка, внедряются сроки, применение которых согласуется с другими актами законодательства, предоставляется возможность проведения психофизиологического исследования с кандидатами на должности в ГБР по инициативе конкурсной комиссии.

Дополнение

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 1 июля, приняла за основу законопроект №5305 о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, конкурс, ГБР
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