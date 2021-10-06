Кандидаты на должности в ГБР будут проходить полиграф по решению конкурсной комиссии
КИЕВ. 6 октября. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Детали
Так, Кабмин внес изменения в Порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в ГБР.
Предложенными изменениями уточняется содержание отдельных норм Порядка, внедряются сроки, применение которых согласуется с другими актами законодательства, предоставляется возможность проведения психофизиологического исследования с кандидатами на должности в ГБР по инициативе конкурсной комиссии.
Дополнение
Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 1 июля, приняла за основу законопроект №5305 о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.