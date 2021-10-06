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"Слава Богу" - на заседании правительства Шмыгаля "подвел" невыключенный микрофон

"Слава Богу" - на заседании правительства Шмыгаля "подвел" невыключенный микрофон

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 6 октября. УНН. Сегодня на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не успел выключить микрофон и сказал фразу "Слава Богу". После этого не смог сдержать смех, пишет УНН.

Детали

Отметим, что произошло это в тот момент, когда к заседанию хотел подключиться нардеп Алексей Гончаренко, но у него возникли проблемы с интернетом.

После этого Шмыгаль сказал "Слава Богу", но микрофон не выключил. После этого Премьер рассмеялся.

"Денис Анатольевич, не расслабляйтесь там. В следующий раз задам два вопроса. Держим строй!" - отреагировал в своем Telegram Гончаренко.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский засмеялся, когда во время интервью журналист ВВС сказал о его двукратном падении рейтинга.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Денис Шмыгаль
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