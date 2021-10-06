Верещук: нам есть чему научиться у Израиля в вопросах безопасности и обороны

КИЕВ. 6 октября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук посетила прием и рабочий ланч Посольства Израиля в честь государственного визита в Украину президента Государства Израиль Ицхака Герцога, передает УНН.

Цитата

"По приглашению Президента Зеленского с государственным визитом в Украине находится Президент Израиля Ицхак Герцог. Сегодня на рабочем ланче имела честь познакомиться с господином Президентом", - рассказала Верещук на своей странице в Facebook.

Во время встречи стороны обсуждали оборонительные вопросы и вопросы безопасности, говорит нардеп.

"В плане безопасности и обороны у Израиля есть чему поучиться! И мы научимся", - отметила Верещук.

Напомним

Недавно Ирина Верещук заявила, что престиж военной службы определяется денежным обеспечением.