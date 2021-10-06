НАТО высылает восемь российских дипломатов - Sky News

КИЕВ. 6 октября. УНН. Лидеры Североатлантического альянса согласовали высылку восьми российских дипломатов за “злонамеренные действия”. Об этом ссылаясь на представителя НАТО сообщает Sky News, пишет УНН.

Цитата

“Лидеры НАТО согласились выслать восемь российских дипломатов из Брюсселя и упразднить должности двух других”, — сообщает телеканал.

Детали

По словам дипломатов, это ответ на то, что они называют “злонамеренной деятельностью” России в странах-членах НАТО.

Детали рассказала в эфире канала журналист Дебора Хейнс со ссылкой на ответ официального представителя НАТО.

“Они отозвали аккредитацию для восьми членов российской миссии при НАТО, которые, по словам этого чиновника, на самом деле являются незаявленными офицерами российской разведки. Также уменьшаем общее количество позиций до 10 с 20”, — сообщила она.

О получении информации от официального представителя НАТО сообщил также корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, который освещает темы европейской политики в отношении восточных стран-партнеров.

“Политика НАТО в отношении России остается последовательной. “Мы усилили наше сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России, и в то же время мы остаемся открытыми для конструктивного диалога”, — процитировал он заявления представителя Альянса.

Добавим

Накануне у США группа из 17 сенаторов, представляющих как республиканскую, так и демократическую партию, во вторник, 5 октября, обратилась к президенту страны Джозефу Байдену с призывом выслать на родину 300 российских дипломатов, если РФ не увеличит число дипломатических виз для американцев, работающих в посольстве своей страны в Москве.



Что было ранее

В последний раз в НАТО принимали решение о сокращении количества российских дипломатов после отравление семьи Скрипалей в Солсбери. Британия подозревает в преступлении предполагаемых сотрудников ГРУ.