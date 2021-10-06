В Раде планируют усилить карантин из-за COVID-19: постановление вскоре вынесут на голосование

КИЕВ. 6 октября. УНН. В Верховной Раде планируют усилить карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной болезнью. Соответствующее постановление в ближайшее время вынесут на голосование, передает УНН.

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников, в Раде планируют вынести на голосование постановление о дополнительных мерах противодействия COVID-19, которой предусматривается:

- на период действия карантина COVID-19 установить, что допуск в помещение административных зданий Верховной Рады народных депутатов, работников Аппарата, и других посетителей, а также СМИ осуществляется при наличии:

- документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 (одной или несколькими дозами вакцин)

- отрицательного ПЦР (72 часа) или антиген теста (48 часов);

- справки о выздоровлении лица от COVID-19 (если лицо переболело не более чем за 6 месяцев до предъявления документа).

Отмечается, что возможность подписать постановление открыта до 16:00 пятницы (8 октября).

Эту информацию также подтвердил и народный депутат Алексей Гончаренко, который сообщил в своем Telegram-канале, что в Верховной Раде хотят усилить карантин из-за COVID-19.

Добавим

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня заявил, что из-за новой вспышки коронавируса в ближайшие дни несколько областей могут перейти в "красную" зону.

По состоянию на утро 6 октября в Украине 11 областей из-за повышенной динамики госпитализаций по COVID-19, загруженности коек с кислородом и высокий коэффициент выявления случаев инфицирования отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

При этом, в стране установлен новый антирекорд этой осени - за сутки более 12600 новых больных коронавирусом. Такой цифры не было с конца апреля.

В общем зафиксировано уже 2480000 случаев коронавирусной болезни COVID-19.