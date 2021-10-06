Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

КИЕВ. 6 октября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил увольнение ряда чиновников со своих должностей, среди которых, в частности, председатель Черниговской районной государственной администрации Василий Тройной, и заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Геннадий Данишевский. Соответствующий список опубликовал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

В частности, Кабмин согласовал увольнение Данишевского Геннадия Валентиновича с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Тройны Василия Ивановича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области.

Также правительство согласовало назначение Синенко Дмитрия Григорьевича заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации.

В то же время Кабмин согласовал временное возложение исполнения обязанностей, в частности:

- Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда на Дегнеру Игоря Анатольевича;

- генерального директора Государственного предприятия специальной связи на Вдовиченко Игоря Николаевича;

- Журавлева Юрия Николаевича исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов";

- Вербу Сергея Васильевича исполняющим обязанности генерального директора акционерного общества "Днепровский электровозостроительный завод";

- Ткаченко Руслана Леонидовича исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия "Региональные электрические сети";

- Шовгели Сергея Владимировича исполняющим обязанности генерального директора Государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Добавим

Во время заседания Кабмин также принял ряд важных решений, среди которых выделение 126 млн гривен на строительство комплекса посольства Украины в Турции, и увеличение бюджета Пенсионного фонда на 18,5 млрд грн.