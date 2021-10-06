ЦИК утвердила бюллетени на довыборы в Раду: что изменилось

КИЕВ. 6 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст бюллетеней на промежуточные выборы в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях (округа №184 и №197). Кроме того, из-за наличия кандидатов с одинаковыми именами и фамилиями Комиссия решила пронумеровать их в бюллетене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦИК.

Детали

Отныне в бюллетене у каждого кандидата будет порядковый номер. Отмечается, что это облегчит кандидатам проведение агитации, а избирателям - осуществление сознательного выбора.

В ЦИК объяснили, что происходят ситуации, когда на выборы регистрируются кандидаты с одинаковым ФИО. Их называют "двойниками".

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"Это решение принято для борьбы с технологией "двойников", чтобы обесценить и исключить манипуляции. Надеемся, это минимизирует ошибки при голосовании и будет способствовать осуществлению осознанного выбора", - заявил председатель ЦИК Олег Диденко.

Напомним

ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях в апреле. С 1 по 30 сентября включительно проходила подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты.

Избранные в 2019 году в двух округах в этих областях нардепы Игорь Колыхаев и Александр Скичко сложили мандат. Колихаев был избран мэром Херсона на местных выборах 2020 года, а Скичко назначен председателем Черкасской ОГА.

На довыборы в Херсонской и Черкасской областях баллотируются 45 кандидатов.