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Разумков о своей отставке накануне дня рождения: я хорошо отношусь к подаркам, особенно к дешевым

Разумков о своей отставке накануне дня рождения: я хорошо отношусь к подаркам, особенно к дешевым

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 6 октября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя вопрос своей отставки накануне Дня рождения, заявил, что хорошо относится к подаркам, особенно к дешевым. Об этом он сказал в программе "Ток шоу №1" с Василием Головановым, комментируя свое отсутствие на съезде фракции "Слуг народа" в Трускавце, передает УНН.

Цитата

"Действительно, это (отставка - ред.) будет происходить накануне моего дня рождения. Я хорошо отношусь к подаркам, особенно к дешевым. Если мы говорим о подарках на день рождения, смотрите, я абсолютно нормально к этому отношусь, могли бы и 8 октября проголосовать, тоже было бы неплохо", - отметил Разумков.

Детали

В то же время он отметил, что недоволен тем, что депутатов, которые не хотели голосовать за его отставку, "отзывают в то или иное здание, например на Банковую", где начинают говорить, что нужно делать, а что нет. Спикер парламента отметил, что "слуги народа" нарушают таким образом вопрос демократии.

Добавим

Вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова внесли в повестку дня заседания, которое состоится 7 октября.

Отметим, что самого спикера отстранили от ведения заседаний.

Заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, будет вести народный депутат из фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев.

Контекст

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно. Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Дмитрий Разумков
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