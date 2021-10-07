Перед снятием главы Рады: Зеленский уволил Стефанчука с должности своего представителя в ВР

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука от выполнения обязанностей своего представителя в парламенте. Об этом говорится в президентском указе №522/2021 от 6 октября, пишет УНН.

Цитата:

"Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в тексте указа.

Добавим

Стефанчука назначили представителем Президента Украины в Верховной Раде 19 августа 2019 года.

Его освобождение предшествует грядущему голосованию в ВР за снятие Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук, в то же время претендентом на место первого вице-спикера называли Александра Корниенко.