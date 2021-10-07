ГПСУ проводит внутреннее расследование из-за выезда Саакашвили, ряд должностных лиц отстранены

КИЕВ. 7 октября. УНН. Государственной пограничной службой Украины проводится служебная проверка ситуации с выездом Михаила Саакашвили из Украины в Грузию. Об этом в комментарии УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.

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“В ситуации с гражданином Украины М. Саакашвили Государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины”, — сказал пресс-секретарь.

“В настоящее время ряд должностных лиц Южного регионального управления на время расследования и выводов отстранены от исполнения служебных обязанностей”, — добавил он.

Контекст

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент страны Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.

После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави.

Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили имеет украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что он постоянно занимается возвращением украинских граждан на родину, поэтому Саакашвили это также касается.

4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул. Его состояние — удовлетворительное, жалоб не высказывал. В тот же день стало известно, что Саакашвили объявил голодовку.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.