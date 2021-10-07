Стефанчука - в председатели ВР, Корниенко - первым вице-спикером: "слуги" определились с кандидатурами

КИЕВ. 7 октября. УНН. Фракция "Слуга народа" выдвинула Руслана Стефанчука на должность председателя Верховной Рады и Александра Корниенко на должность первого вице-спикера парламента. Об этом написала в Telegram-канале спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, сообщает УНН.

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"Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной Рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук. На должность первого заместителя председателя парламента принято решение делегировать председателя партии "Слуга Народа" Александра Корниенко", - сообщила Палийчук.

Детали

По словам пресс-секретаря монобольшинства, такое решение фракция политической партии "Слуга Народа" приняла на заседании, где обсуждались кадровые назначения в руководстве парламента.

Контекст

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. "За" отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, проходившей в Трускавце 2-3 октября.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности и поручили Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.

Счетная палата, по обнародованной 6 октября информации представительницы "Слуги народа" Евгении Кравчук, еще 5 октября утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021 года, его было передано народным депутатам.