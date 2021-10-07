Этот предохранитель Рада сегодня сняла: Разумков намекнул о президентских амбициях

КИЕВ. 7 октября. УНН. Народный депутат Дмитрий Разумков, которого Верховная Рада отправила в отставку с должности председателя парламента, заявил, что Рада своим решением сегодня “сняла тот предохранитель, когда с поста спикера никто не становился президентом”. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает УНН.

Цитата

“Президентские выборы еще не начались... Но раньше все говорили, что с председателя Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель Рада сегодня убрала”, — сказал Разумков.

Детали

Отвечая на вопрос журналистов относительно дальнейшей работы в политике, экс-спикер парламента отметил, что продолжит деятельность как народный депутат, и планирует двигаться вперед, строя свою команду. Он отметил, что есть много обещаний, которые до сих пор не выполнены.

В то же время Разумков отметил, что остался с Президентом, и президентской фракцией в чисто рабочих отношениях.

“Я никогда не был другом Президенту. Это были чисто рабочие отношения... Я считаю, что Президент и председатель Верховной Рады должны на государство, а не на свои дружеские отношения”, — добавил Разумков.

Добавим

Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. “За” отставку проголосовали 284 нардепа.