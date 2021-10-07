Больше не спикер: Разумкову в Раде выделили место возле "Европейской солидарности"

КИЕВ. 7 октября. УНН. Народного депутата Дмитрия Разумкова, которого сегодня сняли с должности спикера Верховной Рады, в зале парламента выделили место возле фракции "Европейской солидарности". Фото в своем Telegram-канале опубликовал нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Цитата:

"Разумкова посадили на галерку, ближе к "Европейской солидарности", - подписал фото нардеп.

Детали

К слову, фракция "Европейская солидарность" полным составом проголосовала против отставки Разумкова - отдала 27 голосов против, 0 голосов за.

Контекст

Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. "За" отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, которая собиралась в Трускавце 2-3 октября.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.

После отзыва Разумкова фракция "Слуга народа" выдвинула Руслана Стефанчука на должность председателя Верховной Рады и Александра Корниенко на должность первого вице-спикера парламента.