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Терехов "без маски" призвал харьковчан соблюдать масочный режим

Терехов "без маски" призвал харьковчан соблюдать масочный режим

Игорь Терехов

фотогалерея

КИЕВ. 7 октября. УНН. Временный мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города соблюдать масочный режим, но сам его не соблюдает, сообщает УНН.

"Помните, что неукоснительное соблюдение масочного режима и социальной дистанции - единственный способ защитить себя и своих близких от COVID-19", - заявил Терехов, предупреждая жителей города о возможном усилении карантинных ограничений в Харькове. 

К призыву Терехова жители города относятся скептически. Сам Терехов маски не носит, а после ряда организованных им массовых мероприятий Харьков оказался абсолютным рекордсменом по количеству случаев COVID-19. Ситуация настолько критическая, что в больницах уже практически нет мест для госпитализации.

Терехов своим примером соблюдение масочного режима не демонстрирует. На публичных мероприятиях Терехов не раз был замечен без маски. Так, к примеру, без маски Терехов выступал на недавнем инвестиционном форуме, награждал победителей конкурса "Молода людина року", проводил встречу с представителями Всемирного банка, поздравлял харьковчан с Днем ветерана.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Харьков и Харьковская область, средства индивидуальной защиты
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